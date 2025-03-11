شكرا لقرائتكم خبر عن تمنع تكون الجلطات في القلب وتحارب الكوليسترول.. اكسر عليها صيامك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع كثرة العادات الغذائية في رمضان، من المهم اختيار مشروبات تساهم في حماية القلب من الجلطات وتساعد في خفض مستويات الكوليسترول. وفقًا لموقعي Heart Foundation و Truebasics، إليك مجموعة من المشروبات التي تعزز صحة القلب والتي يُفضل تناولها بعد الصيام.

1. عصير الشمندر

يحتوي الشمندر على نسبة عالية من النترات، مما يساعد في تحسين تدفق الدم وتقليل ضغط الدم المرتفع، وبالتالي يحمي من خطر الجلطات القلبية. كما يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الكلي، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

2. عصير التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونول، التي تقلل من تراكم الترسبات في الشرايين، مما يحد من خطر الجلطات القلبية. كما يحتوي على فيتامينات C و E، التي تلعب دورًا هامًا في محاربة ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.

3. عصير الرمان

يمتاز الرمان بتركيبته الغنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي تعزز صحة القلب وتحمي الأنسجة من التلف والالتهابات. كما يساعد في منع تخثر الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار.

4. عصير البرتقال

يعد البرتقال مصدرًا غنيًا بالألياف، فيتامين C، البوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، وجميعها تعزز صحة القلب وتحافظ على الشرايين من التجلط، بالإضافة إلى دوره في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

5. عصير الطماطم

يحتوي عصير الطماطم على مغذيات نباتية تعمل على منع التكتل غير الطبيعي لخلايا الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بالجلطات القلبية. كما يتميز بغناه بمضادات الأكسدة والألياف التي تساهم في ضبط مستويات الكوليسترول في الجسم.

إدراج هذه المشروبات في نظامك الغذائي خلال رمضان يمكن أن يكون خطوة فعالة في الحفاظ على صحة قلبك وتعزيز وظائفه بشكل طبيعي.