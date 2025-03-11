شكرا لقرائتكم خبر عن رعب في صفوف السكان بصنعاء عقب هذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن إندلاع حريق مساء اليوم في عمارة سكنية بحي الجراف شمال العاصمة صنعاء،

وأفادت مصادر محلية بأن الحريق نشب في الدور الأرضي من العمارة المكونة من خمسة طوابق، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف، من العمارة.

وأكدت المصادر ان الحريق تسبب بحالة من الهلع والرعب بين السكان



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