شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران يدخل خط المعركة بهذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر بتصاعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي ضد قوات الجيش في محافظة الجوف

واكدت المصادر ان مليشيا الحوثيين تواصل قصف مواقع الجيش بالمدفعية والطيران المسير في محافظة الجوف



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