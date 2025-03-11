شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية الحوثي يصدر توجيهات عاجلة لكافة الوحدات التابعة لهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه عبد الكريم أمير الدين الحوثي وزير الداخلية في حكومة الحوثي الغير معترف بها دوليا برفع الجاهزيّة والاستعداد التام في جميع الوحدات الأمنية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أي توجيهات أو خيارات يتخذها عبد الملك الحوثي بشأن ماوصفها انتهاء المهلة المحددة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

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