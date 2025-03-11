شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك عسكري أمريكي ضد الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تنفيذها تحركا عسكريا جديدا ضد جماعة الحوثي، بعد تصعيدها الأخير وتهديدها بمعاودة هجماتها على إسرائيل بدعوى "دعم فلسطين واسناد غزة".

صدر هذا في بيان لوزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون" أكدت فيه إجراء مناقشات مع مسؤولين عسكريين في إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية وسوريا والمملكة العربية السعودية، حول التطورات في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية " CENTCOM" في بيان على حسابها في منصة "إكس" إن "قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا، أجرى سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قادة رئيسيين وأفراد عسكريين في إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية وسوريا والمملكة العربية السعودية، خلال زيارة إلى المنطقة في الفترة من 5 إلى 8 مارس".

مضيفة: "في الفترة من 7 إلى 8 مارس/آذار، سافر الجنرال كوريلا إلى المملكة العربية السعودية والتقى بشركائنا السعوديين واليمنيين، بما في ذلك الفريق أول فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، وكبار أركانه".

وتابعت: "ناقش القادة المخاوف الأمنية المشتركة، وأهمية الجاهزية المشتركة والتشغيل البيني، والالتزام المتبادل بمعالجة التهديدات الإقليمية المتطورة".

وذكرت أن "الجنرال كوريلا التقى بالفريق أول صغير حمود أحمد عزيز، رئيس أركان القوات المسلحة اليمنية، الذي سافر من اليمن لحضور الاجتماع. وجرى مناقشة الجهود الجارية لمحاربة الحوثيين وإعادة تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، في 4 مارس/آذار".

وأشارت إلى "أن الجنرال كوريلا سافر في الفترة من 5 إلى 6 مارس، إلى إسرائيل واجتمع مع العديد من كبار المسؤولين الأمنيين والدفاعيين لمناقشة الوضع الأمني ​​الإقليمي الحالي. حضر الجنرال كوريلا حفل تغيير القيادة، حيث تولى الفريق إيال زامير مهام رئيس الأركان الرابع والعشرين لجيش الدفاع الإسرائيلي، ليحل محل الفريق هيرتسي هاليفي".

موضحة أن "الجنرال كوريلا ناقش مع الفريق زامير الجهود المستمرة لتعميق الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وزيادة التوافق بين القوات. وأكد على العلاقة العسكرية القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

منوهة بأن "الجنرال كوريلا، زار في الفترة من 6 إلى 7 مارس، المملكة الأردنية الهاشمية. والتقى باللواء يوسف الحنيطي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، وقادة أردنيين آخرين".

لافتة إلى "أن الجنرال كوريلا ناقش مع اللواء الحنيطي وقادة آخرون تطورات الوضع الأمني في المنطقة، وتعميق العلاقة الدفاعية الثنائية بين الولايات المتحدة والأردن، وتوسيع العلاقات العسكرية مع القوات المسلحة الأردنية، التي لا تزال تعمل كشريك استراتيجي ثابت وموثوق به من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".

مشيرة إلى "أن الجنرال كوريلا التقى في سوريا بقادة عسكريين وعسكريين أمريكيين، بالإضافة إلى الشركاء في هزيمة داعش، قوات سوريا الديمقراطية".

مضيفة أن "كوريلا تلقى تحديثًا عن تطورات الوضع في سوريا وتقييمًا لحملة هزيمة داعش الجارية والجهود المبذولة لمنع عودة ظهور الجماعة الإرهابية في المنطقة".

ووفق البيان شدد الجنرال كوريلا على "أن هذه الاجتماعات المباشرة ضرورية لبناء علاقات قوية وفعالة مع الشركاء في المنطقة والحفاظ عليها".

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية أن "رؤية المنطقة من خلال أعين الشركاء هي أفضل طريقة لفهم التحديات والتعقيدات والفرص الفريدة لحماية الاستقرار ومكافحة الأنشطة الخبيثة".



