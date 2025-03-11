شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه...5 أعراض تكشف إصابتك بجلطة في العين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يجب أن نكون على دراية بالأعراض التي قد تدل على الإصابة بجلطة العين، حيث إن اكتشافها مبكرًا وزيارة الطبيب فور ظهورها يمكن أن يساعد في تجنب المضاعفات الخطيرة. وفقًا لموقع Cleveland Clinic، إليك أبرز الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بجلطة في العين:

أعراض جلطة العين

فقدان الرؤية المفاجئ

فقدان مفاجئ للرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، سواء كان كليًا أو جزئيًا.

تشوش الرؤية

ظهور بقع داكنة أو عائمة أمام العين.

عدم وضوح الرؤية قبل حدوث فقدان البصر.

ألم العين

الشعور بألم شديد أو ضغط في إحدى العينين أو كلتيهما.

احمرار حاد في العين.

حساسية الضوء

صعوبة في تحمل الأضواء الساطعة أو الخروج في وضح النهار.

تغيرات في رؤية الألوان

الألوان تصبح أقل وضوحًا أو مشوشة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

عند ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه فورًا إلى طبيب العيون لتقييم الحالة والحصول على العلاج المناسب، حيث يمكن أن تؤدي جلطة العين إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بسرعة.