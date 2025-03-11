شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من السكري...5 أنواع من الشاي تناولها في رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد الحفاظ على استقرار مستويات سكر الدم خلال شهر رمضان أمرًا ضروريًا، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو يرغبون في تحسين صحتهم العامة. ومن بين العادات الغذائية المفيدة، يمكن لتناول بعض أنواع الشاي بين وجبتي الإفطار والسحور أن يساعد في ضبط مستويات السكر بفعالية، وفقًا لما أورده موقع EatingWell.

أفضل أنواع الشاي لتنظيم سكر الدم

الشاي الأخضر

يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الإنسولين.

يساهم في فقدان الوزن، مما يفيد مرضى السكري.

الشاي الأسود

يعزز عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز.

يحتوي على مركبات البوليفينول التي تقلل امتصاص السكريات من الطعام.

شاي الزنجبيل

غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين مستويات السكر.

يقلل من امتصاص الكربوهيدرات، مما يساعد على تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم.

شاي القرفة

يعزز وظيفة الإنسولين في الجسم.

يساهم في خفض الجلوكوز لدى مرضى السكري وغير المصابين به.

شاي الكركم

يحتوي على مادة الكركمين المضادة للأكسدة والالتهابات.

يساعد في التحكم في مستويات سكر الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

نصيحة: يمكن دمج هذه الأنواع من الشاي ضمن النظام الغذائي في رمضان لتعزيز الصحة وتنظيم مستويات السكر، ولكن من الأفضل استشارة الطبيب خاصةً لمرضى السكري.