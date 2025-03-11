شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار تناول الزبادي قبل النوم مباشرة في رمضان.. احذرها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يحظى الزبادي بشعبية واسعة خلال شهر رمضان، حيث يحرص الكثيرون على تناوله قبل النوم اعتقادًا بأنه يساعد على الشعور بالشبع ويقلل العطش. إلا أن خبراء التغذية يحذرون من بعض الآثار الجانبية التي قد تنتج عن هذه العادة، وفقًا لما ذكره موقع Times of India.

أضرار تناول الزبادي قبل النوم

كشف الخبراء عن عدة مخاطر قد يسببها تناول الزبادي قبل النوم مباشرة، أبرزها:

مشاكل في الهضم – قد يؤدي إلى الانتفاخ والغازات، خاصة لدى المصابين بحساسية اللاكتوز أو مشكلات الجهاز الهضمي، كما أن احتوائه على نسبة عالية من البروتين يجعله يستغرق وقتًا أطول للهضم.

زيادة حموضة المعدة – يمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة أو ارتجاع المريء، خاصة عند الاستلقاء بعد تناوله مباشرة.

اضطرابات النوم – الشعور بالامتلاء وعدم الراحة قد يعيق النوم المريح ويتسبب في الاستيقاظ المتكرر.

زيادة الوزن – بعض أنواع الزبادي، خاصة الغنية بالفواكه، تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، مما قد يساهم في زيادة الوزن.

نصائح لتجنب الأضرار

ولتجنب هذه المشكلات، ينصح خبراء التغذية بـ:

تناول الزبادي قبل النوم بساعتين على الأقل.

اختيار الزبادي قليل الدسم أو الخالي من الدسم.

تناول كميات معتدلة منه.

اختيار الزبادي الخالي من اللاكتوز لمن يعانون من حساسية اللاكتوز.

إضافة المكسرات لزيادة قيمته الغذائية.

يأتي هذا التحذير في إطار التوعية بالعادات الغذائية الصحية خلال رمضان، لضمان صيام آمن وخالٍ من المشكلات الهضمية.