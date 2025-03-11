هل يودّع اليمنيون الفقر قريبا؟.. اكتشاف ثروة استراتيجية ضخمة من " الألماس " مدفونة في 3 محافظات يمنية

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عدن - ياسمين التهامي - ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يمر بها اليمن، يأتي اكتشاف محتمل لثروة طبيعية نادرة كالألماس ليبث الأمل في قلب البلاد. حيث تشير الدراسات الجيولوجية الحديثة إلى احتمالية وجود رواسب الألماس في ثلاث محافظات يمنية هي: البيضاء، مأرب، وشبوة. وقد يكون هذا الاكتشاف نقطة تحول في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لليمن، مما يفتح آفاقاً جديدة نحو مستقبل أكثر وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد، حيث يعد الألماس من الموارد الطبيعية ذات القيمة العالية التي يمكن أن تسهم في انتشال الاقتصاد من حالة الركود الحالية. اكتشاف الألماس في اليمن: تمثل الدراسة الجيولوجية الحديثة التي أجرتها هيئة المساحة الجيولوجية اليمنية، والتي كشفت عن احتمالية وجود رواسب الألماس في ثلاث محافظات، بارقة أمل جديدة لليمن. اكتشاف الألماس يمكن أن يغير الوضع فقد تم تحليل صور الأقمار الصناعية ونتائج المسح المغناطيسي الجوي، مما أتاح تحديد مواقع محتملة لرواسب الألماس. وغطت الدراسة مساحة واسعة تمتد على 32375 كيلومتر مربع، حيث تم العثور على ثمانية مواقع تحتوي على ثاقبات الكمبرليت، وهي البيئة المثالية لوجود الألماس. ووفقًا للباحثين، فإن التحاليل أظهرت وجود بلورات شفافة وأخرى خضراء لمجموعة من المعادن مثل الألفين والديسيد والجارنت، مما يعزز من احتمالية وجود الألماس في هذه المناطق.هذه المؤشرات الجيولوجية تتطلب إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد الاكتشافات واستغلالها بشكل فعال. ومن الجدير بالذكر أن الاكتشافات الجيولوجية السابقة في العالم تشير إلى أن الألماس يُستخرج فعليًا من عدد محدود من ثاقبات الكمبرليت، مما يعني أن اليمن قد تنضم إلى قائمة الدول المنتجة للألماس إذا ما تم تأكيد هذه دلائل وجود الألماس: تعتبر البلورات المعدنية المكتشفة في المناطق المحددة من أبرز الدلائل على وجود الألماس. وقد أوضح الجيولوجي خالد محمد الدبعي أن هذه البلورات تشير إلى إمكانية وجود رواسب الألماس، مما يستدعي تكثيف الجهود البحثية والمسوحات الحقلية للتأكد من هذه الدلائلوعلى الرغم من أن العالم يعرف حوالي ألف ثاقبة كمبرليت، إلا أن الألماس يُستخرج فعليًا من عدد محدود منها. إضافة إلى ذلك، فإن وجود بلورات الألفين والديسيد والجارنت يعزز من فرص العثور على الألماس، حيث تُعتبر هذه المعادن من المؤشرات الجيولوجية القوية على وجود الألماسوبالتالي، فإن تأكيد هذه الدلائل في اليمن قد يفتح الباب أمام البلاد للانضمام إلى قائمة الدول المنتجة للألماس. لكن التحدي الأكبر الآن هو إجراء المزيد من الأبحاث الجيولوجية لتأكيد الاكتشافات والتحقق من وجود الألماس بكميات تجارية. وهذه الخطوة تتطلب تعاونًا بين الجهات الحكومية والخبراء الجيولوجيين لضمان استغلال هذه الثروة الطبيعية بشكل مستدام. وفي حال تأكيد هذه الدلائل، فإن اليمن قد تشهد تحولًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث يمكن أن يساهم إنتاج الألماس في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين في هذه المناطق. التأثير الاقتصادي المحتمل: إذا ما تم تأكيد وجود رواسب الألماس في اليمن، فإن ذلك قد يحمل أهمية اقتصادية كبيرة للبلاد. حيث يمكن أن يساهم هذا الاكتشاف في تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص عمل جديدة. وقد يكون هذا الاكتشاف حلاً للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مما يفتح أبوابًا جديدة للاستثمارات الأجنبية ويسهم في تعزيز الاقتصاد المتعثر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانضمام إلى قائمة الدول المنتجة للألماس قد يعزز من مكانة اليمن في السوق العالمية، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين في هذه المحافظات. ويمكن أن يشكل هذا الاكتشاف نقطة انطلاق نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا. ومع ذلك، يتطلب استغلال هذه الثروة الطبيعية تخطيطًا دقيقًا وإدارة فعالة لضمان تحقيق الفوائد الاقتصادية المرجوة بشكل مستدام. وهذا يشمل تطوير البنية التحتية اللازمة لاستغلال الألماس وضمان استفادة المجتمعات المحلية من هذه الثروة

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