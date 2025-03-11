إندلاع حريق ضخم يلتهم أكبر مول تجاري في صنعاء وسقوط قتلى وجرحى "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - �مكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في مركز “هايبر البيت اليمني” بمنطقة الحتارش، مديرية بني الحارث، في العاصمة صنعاء . وأوضحت مصلحة الدفاع المدني أن الحريق نشب في الجزء الخلفي من الطابق الثاني، وسارعت فرق الدفاع المدني إلى السيطرة على النيران، ومنعت انتشارها إلى باقي أرجاء المركز التجاري. وأشارت إلى أنه الحريق تسبب في وفاة شخصين وإثابة ثالث، وذلك أثناء قيام العمال بفتح ثغرة في جدار الطابق الثاني لإخراج بعض المحتويات، حيث انهار السقف عليهم، مما أدى إلى وفاة عاملين وهما: يحيى عبدالله أحمد زنيم (32 عاماً). محمد محمد علي عبدالرب (40 عاماً). كما أصيب العامل علي محمد حنشل (45 عاماً) بإصابة متوسطة، ونُقل على إثرها إلى المستشفى، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح متفاوتة. وذكرت مصلحة الدفاع المدني، أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق. ولفتت المصلحة إلى أن عدم توفر معايير واشتراطات الأمن والسلامة العامة في المركز التجاري كان سببا في اندلاع الحريق وتفاقم آثاره ،كما أن المركز التجاري لم يحصل على ترخيص مزاولة العمل من الدفاع المدني. وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها لجميع المراكز التجارية والمولات للالتزام باشتراطات السلامة العامة، وتدريب العاملين على إجراءات الطوارئ، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.



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