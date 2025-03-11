ميناء عدن يزود كهرباء المدينة بالوقود لإنقاذها في رمضان وسط غياب الحلول الحكومية

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عدن - ياسمين التهامي - ناء عدن يزود كهرباء المدينة بالوقود لإنقاذها في رمضان وسط غياب الحلول الحكومية 2025-03-11 00:14:19الأمناء نت / عدن: في ظل تفاقم أزمة الكهرباء بعدن،وبعد لقاء الرئيس القائد عيدروس الزبيدي مع رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن برز ميناء عدن كمنقذ أساسي، حيث قدم دعماً مالياً بقيمة 21 مليون دولار أمريكي لتمويل شراء وقود محطات الكهرباء خلال شهر رمضان، وفقاً لمصادر مطلعة. وأوضحت المصادر أن هذا التدخل جاء نتيجة عجز البنك المركزي عن توفير المبلغ اللازم، مما كان سيؤدي إلى استمرار أزمة الكهرباء في المدينة. ويأتي هذا التطور بعد وصول المجلس الرئاسي والحكومة إلى طريق مسدود، حيث لم يتمكنوا من إيجاد حلول أو تأمين التمويل اللازم، على الرغم من تصريحاتهم المتكررة بهذا الشأن. وحذّر المصدر من أن عدن قد تواجه أزمة كهرباء جديدة إذا استمر عجز المجلس الرئاسي والحكومة عن اتخاذ أي إجراءات حاسمة. كما أبدى مخاوف من تأجيل الحلول إلى ما بعد التغييرات المتوقعة في الحكومة وبعض المحافظات المحررة

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