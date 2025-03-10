شكرا لقرائتكم خبر عن الكيلو اللحم يصل لرقم تاريخي في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �رتفعت اسعار اللحوم بصورة كبيرة خلال الاسابيع الماضية بعدن

وبحسب مواطنون لكريتر سكاي فان سعر الكيلو اللحم يتراوح بين ٢١ الى ٢٤ الف وهذا الرقم غير مسبوق

وهذه المرة الاولى التي يصل فيها كيلو اللحم الى 24 الف وسط صمت الجهات المختصة



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