شكرا لقرائتكم خبر عن بخصوص "ماء زمزم"...قرارات جديدة تطبق على المسافرين من السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة تهدف إلى تنظيم توزيع مياه زمزم وضمان وصولها إلى المستحقين، أعلنت السلطات السعودية تطبيق قرارات جديدة اعتبارًا من اليوم.

قرارات تطبق من اليوم حول منع اخذ عبوات زمزم للمسافرين عبر مطار جدة

تقضي بمنع المسافرين المغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الذين لا يحملون تأشيرات حج أو عمرة، من أخذ عبوات مياه زمزم معهم

مياه زمزم تحتل مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهي تعتبر “خير ماء على وجه الأرض” كما وصفها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

تنبع هذه المياه المباركة من بئر زمزم الواقعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي يعود تاريخها إلى زمن النبي إبراهيم عليه السلام.

تعتبر مياه زمزم طعام وشفاء، وقد أثبتت الدراسات احتواءها على معادن مفيدة للجسم، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، وخصائص مضادة للجراثيم

في إطار حرص المملكة العربية السعودية على توفير مياه زمزم بجودة عالية للحجاج والمعتمرين، تم تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية.

يعد مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم من أبرز هذه المبادرات، حيث أنشئ بتكلفة تجاوزت 700 مليون ريال، بهدف ضمان نقاوة المياه وتوفيرها بطرق ميسرة وآمنة.

يتم في هذا المشروع سحب المياه من البئر، ثم تنقيتها وتعقيمها باستخدام تقنيات حديثة، وتعبئتها وتوزيعها آليًا، مما يضمن الحفاظ على خصائصها المباركة

ضوابط وشروط أخذ كميات من مياه زمزم عند مغادرة السعودية

حرصًا على تنظيم عملية توزيع مياه زمزم وضمان وصولها إلى المستحقين، وضعت السلطات السعودية ضوابط محددة للمسافرين الراغبين في أخذ عبوات مياه زمزم معهم عند مغادرة المملكة

عدد العبوات المسموح بها: يسمح لكل حاج أو معتمر بحمل عبوة واحدة فقط من مياه زمزم سعة 5 لترات عند المغادرة

سعة العبوة: يجب ألا تتجاوز سعة العبوة 5 لترات

أماكن الشراء: ينصح بشراء العبوات المسموح بها من نقاط البيع الرسمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى منافذ البيع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة

سعر العبوة في مارس 2025: تم تحديد سعر عبوة مياه زمزم سعة 5 لترات بـ 8.5 ريال سعودي

طريقة النقل: يحظر وضع عبوات مياه زمزم داخل الأمتعة الموزونة (المشحونة) للمسافرين المغادرين من المطارات السعودية، يجب حمل العبوة بشكل منفصل وفقًا للتعليمات المحددة من قبل شركات الطيران