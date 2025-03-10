شكرا لقرائتكم خبر عن براعة قناص يمني في قنص ثعبان أرقط في وصاب العالي بذمار "شاهد بالفيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون مقطع فيديو يظهر عملية قنص ثعبان أرقط في منطقة وصاب العالي بمحافظة ذمار، مما أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو أحد الشباب وهو يقوم بقنص الثعبان الذي يمتاز بطوله ونحافته، مما يجعله سريعاً في المناورة.

الثعبان الأرقط.. غير سام ولكنه يثير الخوف

يعتقد أن الثعبان الأرقط غير سام، على عكس الأفاعي الأخرى وخاصة الكوبرا، إلا أن ظهوره يثير الخوف والقلق بين السكان المحليين. ويأتي انتشار هذه الثعابين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مما يدفعها للخروج من جحورها بكميات كبيرة.

غياب المراكز الصحية المتخصصة يفاقم المشكلة

يشير السكان المحليون إلى أن غياب المراكز الصحية المتخصصة لعلاج لدغات الأفاعي يفاقم من خطورة الوضع، حيث يسقط العشرات من الضحايا سنوياً بسبب لدغات الأفاعي، التي يطلق عليها محلياً اسم "حنشان" ويطالبون السلطات الصحية بتوفير المراكز اللازمة وتوفير الأمصال المضادة للسموم.