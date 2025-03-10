شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة جريئة...جماعة الحوثي توجه دعوة للإصلاح بهذا الأمر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - دعت جماعة الحوثي حزب الإصلاح إلى إعلان موقف من الإبادة الجماعية التي ترتكبها فصائل الجولاني في سوريا.
وقال القيادي محمد البخيتي في تدوينة على ( إكس): الأمة تمر بمرحلة خطيرة وحساسة، وأمام جماعة الاخوان المسلمين فرصة تاريخية للحد من فرقة الأمة نتيجة للفتنة في سوريا وذلك بإدانة جرائم الابادة الجماعية التي ترتكبها جماعة الجولاني بحق الشيعة والعلويين.
وأشار إلى أن بعض المحسوبين على الاخوان قد تورطوا في التحريض على تلك الجرائم.
كانت هذه تفاصيل خبر في خطوة جريئة...جماعة الحوثي توجه دعوة للإصلاح بهذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.