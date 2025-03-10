شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة جريئة...جماعة الحوثي توجه دعوة للإصلاح بهذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت جماعة الحوثي حزب الإصلاح إلى إعلان موقف من الإبادة الجماعية التي ترتكبها فصائل الجولاني في سوريا.

وقال القيادي محمد البخيتي في تدوينة على ( إكس): الأمة تمر بمرحلة خطيرة وحساسة، وأمام جماعة الاخوان المسلمين فرصة تاريخية للحد من فرقة الأمة نتيجة للفتنة في سوريا وذلك بإدانة جرائم الابادة الجماعية التي ترتكبها جماعة الجولاني بحق الشيعة والعلويين.

وأشار إلى أن بعض المحسوبين على الاخوان قد تورطوا في التحريض على تلك الجرائم.

