شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تتخذ قرار مفاجئ وصادم وتبدأ إجراءات دمج كبرى المؤسسات الايرادية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وكشفت مصلحة الجمارك تشكيل فريق الدمج رسميا.

وكانت المصلحة شهدت في وقت سابق ، الاحد، اجتماع برئاسة رئيسها عادل مرغم كرس لمناقشة سير عمل لجنة الدمج وفريق الدمج المشكل من قبل المصلحة إضافة إلى استعراض التقارير الأولية للفرق القانونية والمالية والبشرية والوثائق إلى جانب الاستماع لما تم إنجازه من قبل الفرق القنية والتقنية خلال الـ5 أيام الماضية من تشكيل فرق الدمج.

وشدد رئيس المصلحة خلال الاجتماع على أهمية أن تبنى اعمال فرق الدمج على المنهجية الصحيحة بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة باعتبار ذلك يدشن لانطلاقة جديدة بمسار التغيير والبناء وترسيخ قيم ومبادئ العمل المؤسسي في أجهزة ومرافق الدولة.

في المقابل، طلبت لجنة الدمج والفرق المشكلة مزيدا من الوقت لاستكمال مهامها باعتبار ان حجم العمل واهميته في مصلحة الجمارك يستدعي ذلك، مؤكدة بذل جهودها لاستكمال المهام والاعمال المنوطة بها.

وتعد الجمارك احدى اهم المؤسسات الايرادية في اليمن وقد تقرر دمجها بمصلحة الضرائب ضمن خطط تشكيل الحكومة الجديدة بصنعاء.