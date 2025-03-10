شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تفاجئ الجميع وتعلن موقفاً قوياً بخصوص الوحدة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، تأكيد موقف بلاده الثابت والداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، حيث جرى، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، كما ناقش الجانبان تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد رئيس مجلس الوزراء القطري، على حرص بلاده على دعم كل الجهود التي تضمن أمن ووحدة واستقرار اليمن، وتحقق تطلعات الشعب اليمني نحو السلام والتقدم.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية اليمني، د. شائع الزنداني، عن تقديره العميق لمواقف دولة قطر الثابتة والداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مثمناً التدخلات التنموية والإغاثية التي تقوم بها قطر للمساهمة في تخفيف معاناة الشعب اليمني، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة الإنسانية.