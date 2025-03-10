يونايتد يتعادل مع أرسنال ويقرب ليفربول من الفوز بالدوري

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عدن - ياسمين التهامي - دم مانشستر يونايتد هدية ثمينة لغريمه اللدود ليفربول وجعله يقترب خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادل مع الوصيف أرسنال 1-1 يوم الأحد في قمة مباريات الجولة 28 من المسابقة. وافتتح البرتغالي برونو فرنانديز التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما أحرز ديكلان رايس هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 74. وبقي أرسنال، الذي ظل بلا أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، بالمركز الثاني برصيد 55 نقطة من 28 مباراة، متأخرا بفارق 15 نقطة كاملة خلف ليفربول المتصدر والذي يحلم بالتتويج بلقبه الـ20 في البطولة ومعادلة رقم يونايتد التاريخي. في المقابل، أصبح في جعبة مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزين فقط في مبارياته السبع الأخيرة بالبطولة، 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

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