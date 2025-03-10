شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة معتقل في سجن للانتقالي بعدن نتيجة تدهور وضعه الصحي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في معتقل داخل سجن تابع لقوات المجلس الانتقالي ، إثر تدهور وضعه الصحي. وقالت مصادر من أسرة الضحية، إن الشاب (إبراهيم محمد منذوق)، توفي السبت، في السجن المركزي بمديرية المنصورة بعدن، بعد تدهور وضعه الصحي جراء معاناته مع مرض القلب. وأضافت المصادر أن (منذوق)، الذي اعتقل في يونيو 2024، من قبل قوات اللواء الثالث دعم وإسناد التي يقودها نبيل المشوشي، قد ظل لفترة في سجن اللواء قبل أن يقوموا بنقله إلى السجن المركزي بالمنصورة إثر تدهور صحته. وكان الضحية قد اعتقل على خلفية الاشتباك المسلح الذي نشب في منتصف يونيو من العام الماضي في منطقة بئر أحمد بمديرية البريقة، بين عناصر اللواء الثالث دعم وإسناد، وبين أقارب الفتاة التي تعرضت للاعتداء من قبل عناصر اللواء، والذي قتل خلاله ابن شقيقة نبيل المشوشي.

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