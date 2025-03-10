شكرا لقرائتكم خبر عن ليست إيران.. البنتاغون الامريكي يعلن العثور على أخطر مصادر تمويل الحوثيين بالترسانة العسكرية والان مع التفاصيل
وفي حديث لموقع “ذا وار زون” الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية، أكد المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الضرباتالجوية لم تتمكن من تعطيل قدرات الحوثيين التصنيعية، مشيدًا بقدرتهم على تطوير أنظمة هجومية بأساليب مبتكرة رغم محدودية إمكانياتهمالتكنولوجية.
وأضاف أن واشنطن تعتقد أن الحوثيين ينتجون جزءًا كبيرًا من أسلحتهم محليًا، ما يجعل تتبع مصادر تسليحهم عملية معقدة، لافتًا إلى أنالجماعة تفاجئ الاستخبارات الأمريكية أحيانًا بتقنيات غير متوقعة.
ورغم التحفظ في تصريحاته، أقرّ المسؤول بأن الحوثيين باتوا أحد أبرز الفاعلين العسكريين في المنطقة، معتبرًا أن الغموض حول حجمترسانتهم يزيد من التحدي الذي يواجهه التحالف الدولي في التعامل معهم.
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