شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تنشر صورة رئيس الحـ.وثيين وتعلق عليها بهذه الكلمات(صفعة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت ‏السفارة الأمريكية لدى اليمن صورة لرئيس المجلس السياسي الأعلى الحوثيين المدعو مهدي المشاط وعلقت السفارة على الصورة بالقول:الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات بدون أدلة

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