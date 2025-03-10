شكرا لقرائتكم خبر عن في هذا التوقيت...مسؤول حكومي يؤكد دخول القوات الحكومية العاصمة صنعاء قريبا "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كد مسؤول حكومي عن دخول القوات الحكومية العاصمة صنعاء وتحريرها من جماعة الحوثي قريبا.

وقال المسؤول الحكومي عبر منشور له على منصة "إكس" ان عام 2025م، هو نهاية جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء وبقة المناطق الخاضعة له.

وكتب اللواء عبدالغني جميل " توقعاتي إن نهاية ملالي إيران قبل المليشيات وأذرعه التي صنعها, طبعاً هذه توقعاتي الشخصية".

وأضاف " ولكني اجزم وبكل ثقة إن اجتثاث الكهنوت ودخول صنعاء وتطهير كل شبر في اليمن هو هذا العام ٢٠٢٥ م، والله على ما اقول شهيد في هذا الشهر المبارك ".

وأشار بالقول " لا اطلب من من هم في الداخل مساعدتنا في المواجهة في الجبهات فقط اطلب منهم سحب أولادهم الذين هم مع الحوثي فقط حرصاً عليهم وإبقائهم في منازلهم ومساعدتنا في الرصد وتحديد أماكنهم فقط عند الدخول".

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