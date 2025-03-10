شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة شاب مذبوح بعد خروجه لتوصيل وجبة سحور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد طريق الوادي بمدينة مرسى مطروح المصرية جريمة مروعة حيث جرى العثور على جثة شاب مذبوح من رقبته.



وكان الشاب يعمل عامل توصيل وخرج لتوصيل وجبة سحور لكنه لم يعد، وتم العثور عليه مذبوح من رقبته وبجسده عدة طعنات.



وأوضحت الجهات الأمنية أن الشاب يبلغ من العمر 35 عاما، ولم يعثروا على الدراجة النارية التي خرج بها لتوصيل الوجبة، ولا تزال الجهات الأمنية تحقق حول الحادث.