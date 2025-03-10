شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية اليمنية الأمريكية تهنئ الدكتور أمير غالب بتعيينه سفيراً للولايات المتحدة لدى الكويت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية / آدم عبد الغني اليوسفي

أعربت الجمعية اليمنية الأمريكية في ولاية نيويورك عن خالص تهانيها للدكتور أمير غالب بمناسبة تعيينه سفيراً للولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت الشقيقة.

في رسالة تهنئة رسمية موجهة إلى الدكتور غالب، رئيس بلدية همترامك، أعرب السيد فتح ناجي علايه، باسمه ونيابة عن أعضاء الهيئة الإدارية في الجمعية، عن تقديرهم العميق لهذا التعيين الرفيع، والذي اعتبروه "تتويجاً لجهوده المتميزة ومسيرته الحافلة بالعطاء والإنجازات".

وأكد السيد علايه أن هذا المنصب الرفيع يعكس "الثقة الكبيرة التي أولتها الإدارة الأمريكية" للدكتور أمير غالب حيرة من أصول يمنية ، مشيراً إلى أن الجالية اليمنية الأمريكية تفخر به "كقامة وطنية وإنسانية".

كما أعربت الجمعية عن أملها في أن يكون هذا التعيين "إضافة نوعية للعلاقات الأمريكية الكويتية"، وأن يشكل "نموذجاً للتعاون والتآخي بين الأمم".

وتأتي هذه التهنئة في سياق احتفاء واسع بتعيين الدكتور أمير غالب، الذي يعتبر شخصية بارزة في المجتمع الأمريكي، وله إسهامات ملموسة في خدمة المجتمع وتعزيز العلاقات بين الشعوب.

الدكتور أمير غالب:يشغل حالياً منصب رئيس بلدية همترامك.له مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات في خدمة المجتمع.يحظى بتقدير واسع في الأوساط الرسمية والشعبية الأمريكية.

ويعد التعيين نقلة نوعية في اهتمام الولايات المتحدة بالكوادر اليمنية الامريكية المبدعة والمتعلمة، وبتعزيز علاقاتها مع دولة الكويت.

يشكل الدكتور غالب إضافة قيمة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

يعزز التعيين من حضور الجالية اليمنية الأمريكية في المشهد السياسي الأمريكي.

تأمل الجمعية اليمنية الأمريكية أن يوفق الدكتور غالب في مهامه الجديدة.

تتطلع إلى أن يسهم في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والكويت.

تأمل أن يكون نموذجاً يحتذى به في خدمة الوطن والإنسانية.

وفي الختام تمنت الجمعية اليمنية الأمريكية للدكتور أمير غالب التوفيق في مهامه الجديدة، وأعربت عن خالص تقديرها لجهوده في خدمة المجتمع وتعزيز العلاقات بين الشعوب.