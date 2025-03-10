شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:رئيس الوزراء يقدم استقالته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الدكتور محمد محسن بن ربيد نائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالعاصمة عدن في منشور على حائطه بالفيسبوك ينشره موقع جهينة يمن كما جاء: عاجل رئيس الوزراء يقدم استقالته

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