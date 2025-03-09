شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المرأة الساحلية بسيحوت تدشن مشاريعها الرمضانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

المهرة/سيحوت/المركز الإعلامي:

9 /مارس/ 2025م.

دشّن القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، اليوم الأحد، عدداً من المشاريع الإنسانية التي تنفذها جمعية المرأة الساحلية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك برعاية محافظ محافظة المهرة، الأستاذ محمد علي ياسر، وإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية بالمحافظة، وبالتنسيق مع السلطة المحلية في المديرية، وبدعم من فاعلي الخير بقيادة الشيخ علي بلحاف أبو مداوي، بحضور مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بسيحوت الأستاذ جاسم محمد ميطان، ورئيسة الجمعية الأستاذة أوسان عقيل باعباد.

حيث أطلقت جمعية المرأة الساحلية بسيحوت عدة مشاريع إنسانية متنوعة لدعم الأسر والمجتمع تزامناً مع حلول شهر رمضان، منها، مشروع أدوات التنظيف والمعقمات الذي استهدف 20 مسجداً في مدينة سيحوت وضواحيها، وتم تنفيذه قبل بداية شهر رمضان، ومشروع توزيع المواد الغذائية، ويشمل توزيع الخضروات والفواكة والبيض والأجبان يومياً لـ100 أسرة، ومشروع توزيع الثلج الذي يتم تنفيذه يومياً مستهدفاً عدة أحياء سكنية في كل مرة.

بالإضافة إلى عدة مشاريع تُنفذ أسبوعياً أو لمره واحدة خلال الشهر الفضيل، ومنها مشروع مياه التحلية الذي يُنفذ أسبوعياً يومي الأحد والخميس، لتوفير المياه الصالحة للشرب للأسر المحتاجة، ومشروع توزيع اللحوم والدواجن، ويتم تنفيذه كل يوم جمعة، وتستفيد منه 50 أسرة في مدينة سيحوت وضواحيها، ومشروع توزيع المياه المعدنية، والذي يستهدف الأسر التي لديها مرضى بحاجة إلى مياه نقية، ومشروع توزيع التمور والذي يتم تنفيذه أسبوعياً، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تعبئة 150 اسطوانة غاز منزلي.

خلال التدشين، أشاد القائم بأعمال أمين عام محلي سيحوت الأستاذ عبدالله باعبده، بجهود جمعية المرأة الساحلية، مثمّناً دور رئيسة الجمعية الأستاذة أوسان باعباد، وكافة المنتسبات، في تنفيذ هذه المشاريع الخيرية، كما عبّر عن شكره لمحافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، وفاعلي الخير، وعلى رأسهم الشيخ علي بلحاف أبو مداوي، لدعمهم المستمر لأنشطة الجمعية.

من جانبها، عبّرت رئيسة جمعية المرأة الساحلية الأستاذة أوسان عقيل باعباد، عن امتنانها لكل الداعمين والمساهمين، وفي مقدمتهم محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، والقائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، والشيخ علي بلحاف، وجميع فاعلي الخير، مؤكدةً أن هذه المشاريع تعكس روح التكافل الاجتماعي، وتساهم في تخفيف معاناة الأسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل.

كما وجّهت الأسر المستفيدة من المشاريع بمدينة سيحوت وضواحيها، شكرها لجمعية المرأة الساحلية بالمديرية، ولكل من ساهم في تنفيذ وإنجاح هذه المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، متمنين دوام العطاء والتوفيق للجميع.