شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوقعة في عدة محافظات وهيئة الأرصاد تحذر من العواصف الرعدية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �وقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية الغربية خلال اليومين القادمين. وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى أن الأجواء تكون صحوة الى غائمة جزئياً مع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية لمحافظات (صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، اب، تعز وريمة) خلال فترتي الظهيرة والمساء، مع تشكل الضباب على أجزاء من محافظات (صعدة، حجة، المحويت، ذمار، اب وريمة). وتوقع المركز أجاء صحوة إلى غائمة في المناطق الساحلية مع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، وأمطار رعدية على السواحل الغربية والمناطق المحاذية لتلك السواحل مع رياح خفيفة الى معتدلة على جنوب الساحل الغربي وباب المندب وخليج عدن. ووفقا للمركز تكون أجواء المناطق الصحراوية صحوة الى غائمة جزئياَ ومغبرة نسبيا ورياح معتدلة تنشط احياناً تعمل على اثارة الاتربة والرمال. ونبه مركز الأرصاد والإنذار المبكر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها توخي الحيطة والحذر وينصح بعدم التواجد في بطون الاودية والاحتماء من العواصف الرعدية. وحذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الامطار والضباب والسحب المنخفضة. كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية خاصة مرضى الصدر وكبار السن والأطفال من الطقس المغبر نسبياً والحار نسبياً نهاراً.

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