شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عنيف يستهدف مسؤولاً إسرائيلياً في "تل أبيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فادت وسائل إعلام العدو الصهيوني، بإصابة مستوطنين اثنين أحدهما، رئيس بلدية "بات يام" السابق، وذلك بانفجار سيارة في مدينة يافا "تل أبيب". ولم يعرف بعد طبيعة الانفجار أو الجهة المسؤولة عنه، وما إذا كانت عملية جديدة للمقاومة الفلسطينية

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