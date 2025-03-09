الشرعية تدعو جميع اليمنيين لهذا الأمر

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عدن - ياسمين التهامي - ه وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني دعوة لجميع اليمنيين الأحرار في الداخل والخارج وكل المناصرين للعدالة والإنسانية، بالمشاركة الفاعلة في الحملة الإعلامية التي تنطلق اليوم الأحد 9 مارس 2025 في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت اليمن، تحت وسم: ‎#عام_على_جريمه_رداع ‏موضحا ان ذلك يأتي لإحياء الذكرى السنوية الأولى لواحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حيث أقدمت على تفجير عدد من المنازل في مدينة رداع بمحافظة البيضاء على رؤوس ساكنيها خلال شهر رمضان الماضي، في جريمة وحشية وانتهاك صارخ لكل القيم والأعراف الإنسانية مؤكداً ان هذه الجريمة ليست سوى جزء من سجل أسود حافل بالانتهاكات والدمار، حيث فجّرت المليشيا آلاف المنازل، وشردت عشرات آلاف من الأسر، في جرائم لا تسقط بالتقادم ad مطالباً الجميع بالنشر بفعالية، وانشر الفيديوهات والصور التي توثق هذه الجريمة النكراء، لفضح الإرهاب الحوثي وتذكير العالم بجرائمه المستمرة بحق اليمنيين

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