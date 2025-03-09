شكرا لقرائتكم خبر عن لم تحدث من قبل...الكشف عن سابقة تاريخية تعرض لها بن مبارك بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �لق الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس عن امتناع وزراء حكومة بن مبارك تلبية دعوته للافطار.

وقال الصحفي عبدالرحمن انيس:وجه رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك قبل يومين دعوة لوزراء حكومته لعقد اجتماع، إلا أن ثلاثة منهم فقط حضروا، بينما رفض البقية الحضور، متذرعين بأن الاجتماعات "عبثية" ، ونظرا لعدم اكتمال نصاب الحاضرين تم الغاء الجلسة.

واضاف:

تُعد هذه سابقة في تاريخ الحكومات اليمنية، حيث لم يسبق أن واجه رئيس وزراء صعوبة في عقد اجتماع لمجلس الوزراء.



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