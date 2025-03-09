شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تتخذ قرار مفاجئ اسعد اليمنيين "النص" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت سلطنة عمان، رفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من اليمن، بعد التوقف عن استيرادها منذ سنوات.

جاء ذلك، وفق القرار الوزاري رقــم 51/٢٠٢٥ الصادر عن وزارة الثروة الزراعـية والسمكية وموارد المياه، والذي نص على رفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية.

وقال القرار: استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى القرار الوزاري رقم 86/2000 بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول، وإلى توصيــــة الجهــــة البيطريــــة المختصــــة برفــــع حظــر استيــــراد الحيوانـــــات الحيــــة من الجمهورية اليمنية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـقـــرر

المــادة الأولــــــى

يرفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، الوارد فـي القرار الوزاري رقــم 86/2000 المشار إليه، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط المنصوص عليها فـي الملحق المرفق.

المــادة الثانيــــــة

على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.

المــادة الثالثــــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 4 / 9 / ١٤٤٦هـ

الموافـــــق: 4 / 3 / ٢٠٢٥م