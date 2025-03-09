شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات خطيرة ...تحرك عسكري إسرائيلي مفاجئ في البحر الأحمر "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعتلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن عمليات تمشيط جنوبي البحر الأحمر، في ظل تهديدات حوثية باستئناف العمليات.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال يقوم بعمليات تمشيط بعد اشتباه بعملية تسلل جنوب البحر الأحمر، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها قالت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الأحد 9 مارس 2025، أن "قوات الأمن الإسرائيلية بدأت قبل قليل عمليات تمشيط في منطقة جنوب البحر الميت، وذلك بعد رصد تحركات مشبوهة بالقرب من الحدود الأردنية".

وأضافت القناة، أنه "تشارك في عمليات البحث قوات كبيرة من الجيش، ووحدات الطوارئ، والشرطة، فيما لم تصدر حتى الآن أي تعليمات خاصة للسكان".

وأشارت إلى انه "كجزء من التمشيط، أرسلت مروحيتان هجوميتان تابعتان لسلاح الجو للقيام بدوريات جوية بالقرب من المستوطنات في المنطقة".

يأتي ذلك بالتزامن مع تلويح حوثي، باستئناف الهجمات في البحر الأحمر، بعد محاولات الاحتلال إفشال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.