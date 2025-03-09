شكرا لقرائتكم خبر عن "الزافر" و"سين 3" يتصدران المشهد الرمضاني في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشهد الموسم الرمضاني الحالي في المملكة العربية السعودية بروز عملين مميزين استحوذا على اهتمام المشاهدين: المسلسل الدرامي "الزافر" والبرنامج التوعوي "سين 3" للإعلامي أحمد الشقيري.

"الزافر": دراما تراثية تأسر القلوب

"الزافر" هو مسلسل درامي سعودي يُعرض على قناة السعودية خلال شهر رمضان 2025. تدور أحداث المسلسل حول شخصية يحيى، حفيد شيخ سابق يعمل كمزارع بسيط، يجد نفسه في مواجهة تحديات وصراعات تعكس حياة العوائل في جنوب المملكة. المسلسل من كتابة عثمان جحا وإخراج سيف الشيخ نجيب، وقد لاقى استحسان المشاهدين والنقاد على حد سواء.

"سين 3": عودة أحمد الشقيري بمواضيع ملهمة

يعود الإعلامي أحمد الشقيري في رمضان 2025 بالموسم الثالث من برنامجه الشهير "سين". يُعرض البرنامج يوميًا على قناة MBC1 في تمام الساعة 6:10 مساءً بتوقيت السعودية، مع توفره عبر منصة "شاهد VIP". في هذا الموسم، يواصل الشقيري تسليط الضوء على مواضيع تهم المجتمع، حيث خصص إحدى الحلقات بعنوان "سوريا الأمل" لمناقشة جهود إعادة الإعمار في سوريا.