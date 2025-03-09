شكرا لبحثكم عن خبر فرقة الضوء والظل تُنظم أوديشن لاختيار ممثلات في المركز الثقافي اليمني بالقاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في خطوة تهدف لاستقطاب المواهب النسائية وتعزيز الحراك المسرحي، نظّمت فرقة الضوء والظل يومًا مفتوحاً لاختبار الأداء (أوديشن) في المركز الثقافي اليمني بالقاهرة، لاختيار ممثلات للمشاركة في أعمالها المسرحية المقبلة.

وشهد الأوديشن حضور عدد كبير من الفنانات الطموحات، حيث قدمن تجارب أداء متنوعة أظهرت مواهب مميزة وأداءً يعكس الشغف والإبداع الفني.

وصرح المخرج محمد طالب، قائد الفرقة، علّق على الحدث قائلاً "سعداء بإقامة هذا الأوديشن في المركز الثقافي اليمني، الذي يُعد جسرًا ثقافيًا بين اليمن ومصر. استقطاب المواهب المصرية يُضيف للفرقة عمقًا جديدًا، ونطمح لتقديم عروض تُجسد قوة المسرح العربي وروحه المشتركة.

من جانبه، قال المخرج المنفذ ومدرب التمثيل أحمد حسن "اليوم كان فرصة حقيقية لاكتشاف وجوه جديدة تمتلك طاقة وحضورًا قويًا. المسرح يتطلب التزامًا وشغفًا، ونحن نبحث عن فنانات مستعدات لخوض رحلة إبداعية غنية بالعمل والتطوير.”

تستعد فرقة الضوء والظل حاليًا لإنتاج عرض المسرحي الاول، ويُتوقع تقديمه في مهرجان دولي قريبًا، في إطار سعيها لتقديم أعمال تُمثل الثقافة اليمنية وتُبرز قضاياها على الخشبة العالمية.