شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم حوثي عنيف...اعلان مفاجئ للجيش الوطني حول مايحدث في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن اخر تطورات المعارك المشتعلة في جبهات محافظة مأرب مؤكداً عن تصدي قوات العمالقة لهجوم شنّته مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع عسكرية في جبهة ملعا بمديرية حريب جنوب محافظة مأرب الساعات الماضية موضحاً ان قوات العمالقة أجبرت المليشيا المهاجمة على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر في العتاد والأرواح

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