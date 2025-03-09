شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تزداد الرغبة الجنسية للرجال في رمضان؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يلاحظ بعض الأشخاص زيادة الرغبة الجنسية خلال شهر رمضان، على الرغم من أن الصيام قد يؤدي إلى انخفاض القدرة الجسدية. فما السبب وراء ذلك؟

سبب زيادة الرغبة الجنسية في رمضان

يؤكد الدكتور هشام عمار، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أن هناك اعتقادًا شائعًا بأن الصيام يؤثر على القدرة الجنسية بسبب تأثيره على تنظيم بعض الهرمونات مثل الأنسولين، لكن هذا ليس دقيقًا تمامًا.

وأوضح أن السبب الحقيقي وراء زيادة الرغبة الجنسية عند الرجال خلال الصيام هو أن الصيام يحفز إفراز بعض الهرمونات المسؤولة عن انتصاب العضو الذكري، مثل هرمون اللوتين (Luteinizing hormone)، والذي يؤدي إلى زيادة هرمون التستوستيرون بنسبة تصل إلى 70% مقارنةً بالأيام العادية.

الصيام وصحة الأوعية الدموية

كما يساهم الصيام في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، مما يقلل من احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب. وهذا يؤدي إلى تحسين تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، بما في ذلك العضو الذكري، مما يعزز القدرة الجنسية.

تناول المنشطات الجنسية في رمضان

يمكن تناول المنشطات الجنسية خلال رمضان، ولكن بشرط أن يكون الشخص يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أمراض مزمنة أو جلطات.

من الضروري الالتزام بالجرعات الموصى بها وعدم الإفراط في تناول المنشطات، لتجنب المضاعفات الصحية، خاصةً مشاكل القلب.

الخلاصة

زيادة الرغبة الجنسية خلال الصيام ليست مجرد شعور عابر، بل ترتبط بتغيرات هرمونية وفسيولوجية تؤثر على الجسم بشكل إيجابي، خاصة فيما يتعلق بهرمون التستوستيرون وصحة الأوعية الدموية. ومع ذلك، ينصح باستشارة الطبيب قبل تناول أي منشطات جنسية، لتجنب أي مخاطر صحية محتملة.