شكرا لقرائتكم خبر عن اغتصاب جماعي لسائحة إسرائيلية "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الشرطة في جنوب الهند، أمس السبت، إن رجلاً لقي حتفه وتعرضت سائحة إسرائيلية وامرأة هندية لاغتصاب جماعي على أيدي ثلاثة رجال في هجوم وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس بالقرب من موقع شهير مدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.

وصرح قائد الشرطة في المنطقة رام أراسيدي لوكالة “رويترز” إن رجلاً هندياً وامرأتين كانوا بصحبة سائحين اثنين آخرين في بلدة هامبي عندما هاجمهم الرجال الثلاثة في أعقاب مشاجرة تتعلق بأموال.

وأوضح أن المهاجمين دفعوا الرجال إلى قناة نهرية قبل أن يغتصبوا النساء؛ حيث نجا اثنان من الرجال، أحدهما أمريكي، في حين جرى انتشال جثة الرجل الثالث صباح أمس السبت، لافتًا إلى إن الشرطة ألقت القبض على اثنين من المتهمين بالهجوم بينما تجري تحقيقات إضافية.