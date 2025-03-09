شكرا لقرائتكم خبر عن محامي صالح يفجرها ويكشف عن هدف خطير للحـ.وثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث محامي الرئيس السابق صالح عن هدف خطير للحوثيين وقال المحامي محمد المسوري في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة اكس:

‏مأرب .. الأن

هي هدف الحوثي وليس نصرة غزة. فكونوا على أتم الاستعداد يا أبطال اليمن. واختتم بالقول:

يوهم العالم .. بمدة الأربعة الأيام

وهو يحشد أذنابه نحو مأرب.

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