شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو يُنشر لأول مرة... لحظة استهداف حاملة الطائرات الأمريكية وإصابتها بشكل مباشر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفعت السرية، الاحد، عن اخطر مقاطع الفيديو المتعلقة بحاملة الطائرات الامريكية "يو اس اس هاري ترومان".

يتزامن ذلك مع حديث امريكي عن اعادتها لـ"البحر الأحمر".

وتداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يروي لحظات اصطدام سفينة بترومان.

وتظهر الصور بان الاصطدام كان متعمد حيث ان السفينة كانت تتجه مباشرة من مقدمتها باتجاه حاملة الطائرات التي كانت تسير باتجاه اخر.

وتظهر اللقطات السفينة وهي على بعد مسافة كبيرة من حاملة الطائرات الامريكية وكان بإمكانها تلافي الاصطدام لكنها واصلت سيرها تجاه ترومان بسرعة كبيرة.

ومع أن الحادثة وقعت قبل اكثر من شهر الا ان توقيت نشر الفيديو او تسريبه يعكس رسالة معينة اذ يأتي التسريب في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية أمريكية عن إعادة "ترومان" إلى البحر الأحمر.

والرسالة من حيث التوقيت إشارة قوية إلى القدرة على الوصول الي البارجة الامريكية.

يذكر ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان اقال قائد "ترومان" في حين خضعت لإصلاحات كبيرة.