شكرا لقرائتكم خبر عن ترغب في خسارة الوزن.. عليك بتناول هذه المكسرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشير الدراسات إلى أن إضافة المكسرات إلى النظام الغذائي تساهم في تحقيق فوائد صحية مميزة، خاصة فيما يتعلق بعمليات الأيض وإدارة الوزن.

المكسرات وفقدان الوزن

كشفت الأبحاث أن تناول المكسرات بانتظام يرتبط بزيادة أبطأ في الوزن، كما يقلل من خطر الإصابة بالسمنة. وأوضحت خبيرة التغذية بيانكا تامبوريلو أن المكسرات تعد خيارًا ممتازًا لمن يسعون إلى فقدان الوزن، حيث تحتوي على دهون صحية تعزز الشعور بالشبع. ورغم احتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فإن ذلك لا يعني تجنبها، بل يكفي ضبط الكميات المستهلكة، مع الاكتفاء بحصة أو حصتين يوميًا.

اللوز ودوره في فقدان الوزن

يعد اللوز مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية عالية الجودة التي تدعم جهود خسارة الوزن. وأشارت أخصائية التغذية سامانثا ماكليود إلى أن تناول حصتين من اللوز يمد الجسم بأكثر من 7 جرامات من الألياف، مما يساعد في تقليل الالتهابات داخل الجسم. كما أن الأطعمة الغنية بالألياف، مثل اللوز، تعزز عمليات الأيض، وتقلل من مخاطر أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، وتحسن صحة الجهاز الهضمي، وربما تقلل احتمالية الإصابة بسرطان القولون.

بالإضافة إلى ذلك، توفر حصتان من اللوز أكثر من 12 جرامًا من البروتين، مما يجعله غذاءً مثاليًا لدعم الكتلة العضلية والحفاظ عليها.

مكسرات أخرى تدعم فقدان الوزن

إلى جانب اللوز، هناك أنواع أخرى من المكسرات التي تساهم في إدارة الوزن، ومنها:

الكاجو: يساعد في الحفاظ على تركيبة جسم صحية.

الجوز: يساهم في تحفيز الدماغ وتحسين التحكم في الشعور بالجوع، مما يساعد في إدارة الشهية بشكل فعال.

الخلاصة

إدراج المكسرات ضمن النظام الغذائي بانتظام، مع التحكم في الكميات، يمكن أن يكون استراتيجية فعالة لدعم فقدان الوزن، تحسين عمليات الأيض، وتعزيز الصحة العامة.