شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يكشف تفاصيل خطيرة عن الطائرة الحربية التي حلقت في سماء العاصمة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق عن طائرة الأرجح انها حربية حلقت فجر يوم ااسبت على مناطق متعددة في عدن وابين.

وقال بن لزرق عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: هذه طائرة الأرجح انها حربية حلقت فجر يوم السبت على مناطق متعددة في عدن وابين وعملت اكثر من اربعين لفة في محيط منطقة احور بمحافظة ابين كما هو مبين بالخط الازرق وبصورة غامضة ومريبة .

واضاف طبعا الخط الازرق مش شخبطة ولكن مسار اللفات التي عملتها الطائرة ..!

وتابع تحدثنا مع كافة جهات الاختصاص العسكرية والطيران المدني في عدن وللاسف الغريب ان كلهم مش عارفين حتى بقصة وجود تحليق. طبعا الطيار اغلق مسار ال gps قبل وصولها الى المكان المحدد وقبل مغادرته .

وفي الاخير قال أشعر ان في فيلم يتم التحضير له لكن الله العالم ايش هو .؟