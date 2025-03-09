شكرا لقرائتكم خبر عن يسبب تقرحات المعدة ويدمر القولون...تناول هذه الأطعمة على السحور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناول بعض الأطعمة على السحور يمكن أن يسبب تهيج القولون وتقرحات المعدة، خاصةً خلال شهر رمضان، حيث يكون الجهاز الهضمي أكثر حساسية، حسبما ذكر أحمد صلاح.

الأطعمة الدهنية والمقلية

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي، تسبب صعوبة في الهضم وتهيج القولون، تزيد من حموضة المعدة وتسبب تقرحات، تؤدي إلى الشعور بالانتفاخ والغازات.

الأطعمة الحمضية

مثل الحمضيات والطماطم، تزيد من حموضة المعدة وتسبب تقرحات، تؤدي إلى حرقة المعدة والارتجاع المريئي.

الأطعمة الغنية بالألياف غير القابلة للذوبان

مثل البقوليات والخضروات الصليبية (الكرنب والقرنبيط).

تسبب انتفاخ وغازات في القولون.

تؤدي إلى تقلصات وآلام في البطن.

المشروبات الغازية والكافيين

تهيج المعدة وتزيد من إفراز الأحماض.

تؤدي إلى تقلصات وآلام في البطن.

المشروبات الغازية والكافيين

تهيج المعدة وتزيد من إفراز الأحماض.

تسبب انتفاخ وغازات في القولون.

تؤدي إلى الأرق والجفاف.

الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة

وأختتم صلاح:" تحتوي على نسبة عالية من الدهون والصوديوم والمواد الحافظة، تسبب صعوبة في الهضم وتهيج القولون، تزيد من خطر الإصابة بتقرحات المعدة.