شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة صنعاء تعلن خبراً ساراً لمالكي السيارات بأنواعها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت حكومة صنعاء، السبت، حزمة من المصفوفات تتضمن تسهيلات وإعفاءات وتخفيضات في رسوم المخالفات المرورية السابقة والمتراكمة لجميع وسائل النقل سواءً كانت محجوزة أو غير محجوزة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب الوكالة، فإن رئيس الحكومة أحمد الرهوي، صدق على مصفوفة التخفيضات والتسهيلات المرورية المرفوعة من قبل وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي، بناء على مقترح مرفوع الادارة العامة للمرور، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بمناسبة حلول شهر رمضان، وتقديراً لما أسمته “الظروف التي تسبب بها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، وللتخفيف عن أعباء السائقين ومعاناتهم”.

وتتضمن المصفوفة:

– تخفيض رسوم كل المخالفات المرورية السابقة والمتراكمة من قبل شهر مايو 2022م إلى مبلغ 1000 ريال فقط عن كل مخالفة.

– اعتماد الحد الأدنى لرسوم كل المخالفات المرورية المرتكبة قبل يوم 5 رمضان 1446م الموافق 5 مارس 2025م، بدلاً عن الحد الأعلى باستثناء مخالفة عكس الخط فتستمر بحدها الأعلى نظراً لجسامتها وخطورتها.

– الإعفاء من رسوم التجديدات القديمة لكل السنوات السابقة ويكتفى باحتساب رسوم آخر سنة فقط.

– الإعفاء من الغرامة الأخيرة التي تم ضبط وحجز السيارة بسببها.

– إتاحة الإمكانية لتقسيط رسوم المخالفات المرورية على الدفع بحسب المبالغ المستحقة.

ودعا رئيس حكومة صنعاء السائقين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات المؤقتة والمبادرة بتصحيح وضعهم القانوني قبل انتهاء المهلة المحددة، وكذا إلى الالتزام بآداب وقواعد المرور لما فيه سلامتهم وسلامة الآخرين.