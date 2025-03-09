شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة صنعاء تبدأ صرف مرتبات الموظفين لشهر يناير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت حكومة صنعاء عن بدء صرف مرتبات الموظفين لشهر يناير كجزء من الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة. وأكدت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أنها بدأت صرف النصف الأول من معاش شهر يناير 2021 للمتقاعدين المدنيين. وأوضحت أن هذه العملية هي الثانية التي تتم ضمن الآلية الاستثنائية وفقًا للقانون رقم (2) لسنة 1446هـ، الذي يضمن انتظام صرف المعاشات التقاعدية، حيث تُنفذ 12 عملية صرف سنويًا. ودعت الهيئة المتقاعدين ووكلاء المستفيدين إلى التوجه لمكاتب البريد مع الوثائق اللازمة لتسهيل عملية استلام المرتبات.



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