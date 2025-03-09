شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان عماني غير متوقع عن اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جأت سلطنة عمان الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ودول المنطقة بإصدار اعلان رسمي غير متوقع، حيال التطورات التي يشهدها اليمن على خلفية تصنيف الولايات المتحدة الامريكية الجماعة "منظمة ارهابية" وادراج قياداتها على قائمة العقوبات الدولية، وتهديد زعيم الجماعة للكيان الاسرائيلي. جاء هذا في اعلان نشره مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، على حسابه الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا)، عبر فيه عن شكر جماعة الحوثي الانقلابية وإنذار زعيمها عبدالملك الحوثي الكيان الاسرائيلي بشأن حصاره قطاع غزة؛ وامهاله اربعة ايام لرفع الحصار قبل استئناف الهجمات على الكيان وسفنه. وقال: " الوضع في غزة مأساوي بسبب الحصار الشديد، فليتسابق المسلمون لبذل ما بأيديهم من الخير لشعبها الأصيل، كبذلهم للأهل والأقربين. وإذ نشكر أبطال اليمن على موقفهم الصارم، وإنذار العدو بحصاره؛ فإننا نناشد ذوي الضمائر الإنسانية في العالم بأن يهبوا لمناصرة غزة؛ فإن المعروف تبقى آثاره".

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