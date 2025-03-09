شكرا لقرائتكم خبر عن يعمل فيها الالف اليمنيين...السعودية تعلن موعد بدء توطين 4 مهن في القطاع الخاص "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية أنه ابتداءً من 17 إبريل المقبل، سيتم تنفيذ قرار رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية في القطاع الخاص في السعودية.

وستصل النسبة في مهنة الأشعة إلى 65%، وفي المختبرات الطبية إلى 70%، بينما ستكون النسبة في مهن التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي 80%.

وسيتم تطبيق القرار على مرحلتين: الأولى تشمل المنشآت في المدن الرئيسية مثل الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، والخبر، بالإضافة إلى المنشآت الكبرى في باقي المناطق. في حين أن المرحلة الثانية ستبدأ في 17 أكتوبر المقبل لتشمل جميع المنشآت في جميع مناطق المملكة.