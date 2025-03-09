3 من "أسوأ" الأطعمة التي تصعّب فقدان الوزن

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عدن - ياسمين التهامي - بح الحفاظ على توازن الهرمونات أمراً بالغ الأهمية بعد سن الخمسين، حيث إن التغيرات الهرمونية يمكن أن تجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة. بعض الأطعمة قد تُخل بهذا التوازن، مما يؤدي إلى تباطؤ التمثيل الغذائي، وزيادة تخزين الدهون، وصعوبة التخلص من الوزن الزائد. يسلّط الدكتور مايكل لاهي الضوء على ثلاثة أطعمة يجب تجنبها لتحسين الصحة الهرمونية وإدارة الوزن بعد سن الخمسين، وفق موقع «شي فايندز» اللحوم المصنَّعة الأطعمة، مثل النقانق والهوت دوغ واللحوم المقطعة، غنية بالصوديوم والمواد الحافظة والدهون غير الصحية، مما قد يزيد مستويات هرمون الإستروجين، ويسبب الانتفاخ والالتهابات. هذه الآثار يمكن أن تُفاقم أعراض انقطاع الطمث عند النساء، مثل زيادة الوزن، وعدم الراحة. ينصح الدكتور لاهي باختيار البروتينات قليلة الدهون مثل الدجاج منزوع الجلد والأسماك، أو الخيارات النباتية مثل البقوليات والتوفو. إقرأ أيضاً: أفضل المشروبات الرمضانية لتعزيز الطاقة والترطيب خلال الشهر الفضيل الحلويات والمشروبات الغازية رغم أنها لذيذة، تُسبب الحلويات والمشروبات الغازية تقلبات حادة في مستويات السكر بالدم، مما يُخِل بتوازن الهرمونات ويزيد تقلبات المزاج والإرهاق، وهي أعراض شائعة خلال فترة انقطاع الطمث عند النساء. كما أن محتواها العالي من السكر يعزز تراكم الدهون. وبدلاً من ذلك، يمكن تناول الفواكه الطازجة، والشوكولاته الداكنة، أو الماء المنكَّه بالليمون أو التوت. الكربوهيدرات المكرّرة الخبز الأبيض والحلويات وغيرها من الكربوهيدرات المكررة ترفع مستويات الإنسولين، مما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة ويزيد تقلبات المزاج وانخفاض الطاقة. يقترح الدكتور لاهي استبدال الحبوب الكاملة بها، مثل الكينوا، والأرز البني، وخبز القمح الكامل لتحقيق استقرار في مستويات السكر بالدم وزيادة الطاقة. وبتجنب هذه الأطعمة واختيار بدائل صحية، يمكن للأفراد فوق سن الخمسين دعم توازن الهرمونات، وتحسين الصحة العامة، وجعل إدارة الوزن أكثر قابلية للتحقيق.

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