شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات الجيش الوطني توجه ضربة قوية للحوثيين "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن آخر تطورات المعارك العسكرية في جبهات محافظة تعز بين قوات الجيش الوطني من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى واكدت المصادر بمصرع ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي الارهابية في كمين محكم لقوات الجيش بالجبهة الغربية لتعز موضحاً ان ذلك يأتي تزامنا مع إفشال محاولة تسلل في ذات الجبهة



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