شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر مواقع التواصل على الهرمونات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كدت عدة دراسات سابقة أن مواقع التواصل الاجتماعي تزيد من مشاعر التوتر والقلق بشكل كبير. وعلى الرغم من إدراك الكثيرين لهذا الأمر، فإنهم يجدون أنفسهم غير قادرين على الامتناع عن استخدام هذه المواقع، وهو الأمر الذي أرجعته فيل ريد، أستاذة علم النفس بجامعة سوانسي البريطانية، إلى تأثيرات التوتر على الهرمونات، مثل الكورتيزول، التي يمكن أن تجعل القدرة على التخلي عن نشاط سيئ أمر أكثر صعوبة. وقالت ريد لموقع «سايكولوجي توداي»: «إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر على الجهاز العصبي الصماوي، الذي يشارك في الاستجابة للتوتر. وهذا ليس مفاجئاً، فكل ما تفعله يؤثر على هذا النظام بطرق متعددة. ومع ذلك، فإن بعض الأشياء تفعل ذلك أكثر من غيرها، وتميل هذه الأشياء إلى الارتباط بإساءة الاستخدام أو الإفراط في الاستخدام، مثل المخدرات والكحول والنيكوتين والتسوق والمقامرة ووسائل التواصل الاجتماعي». وأضافت: «في جميع الحالات، يؤثر الاستخدام المفرط لهذه الأشياء على هرمونات مثل الإندورفين (المشابه لتأثير المورفين على الجسم)، والدوبامين (الذي يعمل على تنظيم المزاج والإدراك) والكورتيزول (الذي يرتبط باستجابة الجسم للتوتر)». وتابعت: «من المعروف أن وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بنشاط الدوبامين، الذي قد تزيده نشاطات مثل (الإعجاب) بالمنشورات أو (مشاركتها). ومع ذلك، يرتبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً بنشاط الكورتيزول. ففي إحدى الدراسات، كانت الزيادة في نشاط الكورتيزول أكبر لدى الشباب الذين استخدموا مواقع التواصل بشكل متكرر». ولفتت إلى أن هذا التعزيز للهرمونات لن يؤدي إلا إلى زيادة الرغبة في الاستمرار في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة أعراض الانسحاب لاحقاً عند الرغبة في تركها. وقبل أيام، أكد لي فرنانديز، متخصص الإدمان في «UKAT»، وهي منظمة تقدِّم علاج إعادة التأهيل للمرضى، لصحيفة «نيويورك بوست» إن أعراض الانسحاب التي يعاني منها مدمنو التكنولوجيا تشبه تلك التي يعاني منها مدمنو المخدرات. وأضاف: «قد يبدأ شخص ما في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل المتعة والترفيه، لكن فجأة يجد نفسه غير قادر على التوقف عن تصفحها لساعات طويلة». ووفقاً لفرنانديز، ينجذب الناس إلى جوالاتهم ووسائل التواصل الاجتماعي للحصول على جرعة سريعة وسهلة من الدوبامين. ومع ذلك، فقد حذَّر من أن القيام بذلك يجعل من الصعب الاستمتاع بأنشطة أخرى تعزز الدوبامين، لكنها تتطلب جهداً ووقتاً

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