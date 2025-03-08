شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي رونالدو يكشف النقاب عن هواية مفضلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وستمنحك كرات البادل الاحترافية لألعاب البطولات والتدريبات الخاصة، أداء ممتازا وارتدادًا مناسبًا، كما أنها متوافقة مع ماكينات البلاي بادل بول أيضًا. وهذه الكرات مصنوعة من مواد مطاطية عالية الجودة، مع متانة أكبر وتدوم طويلًا.. ولإتمام عملية الشراء . وهناك أيضًا مضرب تنس فيرس إيليت بادل، لون أزرق، من العلامة التجارية ويلسون، بسعر 478 ريالًا. ويتميز هذا المضرب، بمقبض معزز كبير الحجم يناسب يدك بشكل أفضل، كما أنه مصنوع من مادة مركبة من ألياف الكربون عالية الجودة، ولإتمام عملية الشراء (اضغط هنا). كما يوفر سطح المضرب، أداء عاليًا للضربات والاستجابة عالية السرعة، مع إمكانية تحكم استثنائية للحصول على أقصى استفادة من ضرباتك بدقة مثالية. وعلى أمازون السعودية أيضًا، يمكن شراء شنطة مضرب بادل، من العلامة التجارية كوزموس، بسعر 155 ريالًا . ويمكن لهذه الشنطة، حمل مضربين بادل بسهولة، ويمكن للجيب الشبكي الخارجي المزود بسحاب، حمل كرات بادل إضافية وزجاجة مياه ومناشف وغيرها من الملحقات الرياضية . كما يوجد حزام كتف واحد قابل للتعديل، بإبزيم قابل للدوران وسريع الفك، ويمكن تعديل طول الحزام من 53 سم إلى 1 متر. وهذه الشنطة مصنوعة من النايلون عالي الجودة، وأقمشة شبكية عالية القوة، لضمان خفة الوزن والمتانة، بجانب بطانة حماية إضافية لمنع الخدوش على مضاربك. وهناك أيضًا مضرب بادل تيرو بلون برتقالي، من العلامة التجارية TUYO، ويباع بسعر 242.21 ريالًا. وجرى تصميم إطار المضرب، خصيصًا للمبتدئين، فهو أخف مضرب في مجموعة TUYO، وهو مثالي للاعبين الأصغر سنًا، لأنه يزن 350 جرام فقط. كما يمنحك الإطار البرتقالي، أفضل تحكم ممكن في الكرة، بسبب شكله الدائري، وتم استخدام إسفنج ايفا الناعم لتوسيد المضرب.. وللشراء (اضغط هنا). وعلى موقع أمازون السعودية أيضًا، يمكن شراء عبوة من 3 كرات بادل، لون أصفر بمقاس واحد، بسعر 34.98 ريالًا. وهذه الكرات منسوجة بشكل رائع من اللباد المضغوط، لتوفير متانة أكبر، وهي مثالية لجميع الملاعب، مع تحكم رائع وتعزيز القدرة على الارتداد.. ويمكن الشراء . وهذه الكرات منسوجة بشكل رائع من اللباد المضغوط، لتوفير متانة أكبر، وهي مثالية لجميع الملاعب، مع تحكم رائع وتعزيز القدرة على الارتداد.. ويمكن الشراء .

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